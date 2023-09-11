«Небо, я люблю его». Туктамышева рассекретила новую короткую программу на шоу в Сочи?

Яркую премьеру за неделю до контрольных прокатов устроила Елизавета Туктамышева в Сочи. Номер на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» сильно смахивает на новую короткую программу.

Изначально Туктамышева планировала переделать под короткую программу танго La Cumparsita с турнира шоу-программ. Об этом она рассказывала ещё в конце августа. Такой опыт для фигуристки – не новый, прошлогодняя короткая тоже была переделана из шоу-постановки. Но, кажется, незадолго до прокатов всё поменялось.

В воскресенье, 10 сентября, Лиза представила новую постановку на песню «Небо я» от группы Sounduk. Любопытно, что в этом сезоне одна российская фигуристка уже поставила программу под песню этой группы (речь о Виктории Морозовой и «Верните мне меня»).

С одной стороны, программа по тематике вписывается в концепцию шоу Ильи Авербуха, но, с другой стороны, по схеме и расстановке элементов постановка очень похожа на новую короткую. В самом начале фигуристка делает аксель с выездом в твиззл, затем идёт лутц (в шоу-прокате случилась «бабочка»), затем вращение и ещё один прыжок. После начинается дорожка шагов с множеством сложных поворотов и работой корпуса: вряд ли настолько насыщенную ставили бы исключительно для шоу-номера.

Настроение у программы тяжёлое, музыка сложная: в аранжировке исключительно виолончель, ритм ломаный, да и текст соответствует. «Небо, я, небо, я, небо, не бояться ничего, небо, я, небо, я, небо, небо, я люблю его…».

Постановщиком новой программы выступил молодой хореограф Артём Федорченко, он также выступает в шоу Ильи Авербуха в Сочи. Какие-то новые находки перекликаются с фирменными движениями Лизы, и создаётся цельная красивая картинка.

Новая программа чем-то перекликается с прошлогодней произвольной «Одиночество», в которой Лиза передавала глубокий образ и вышла на новый уровень драматических переживаний. Но «Небо я» – трагичнее. В «Одиночестве» есть смена настроения, светлые фрагменты перемежаются грустными, а на протяжении всей новой программы создаётся какое-то давящее ощущение.

Хочется посмотреть на постановку в профессиональной съёмке и через определённое время, когда она будет более накатанной, чтобы оценить все её грани. Мнения болельщиков пока разделились – кто-то считает постановку очень эмоциональной и чувственной, а кто-то – подходящей для шоу, но слишком уж тяжёлой для формата соревнований.

В качестве произвольной Туктамышева как раз оставила прошлогоднее «Одиночество», хотя обычно старалась выдерживать программы в разном настроении. Две глубокие драматические постановки в один сезон – рискованный ход. Хотя всё ещё может поменяться, как случилось это и сейчас.