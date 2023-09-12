Миронова и Устенко поставили произвольный танец по фильму «Форма воды»

Российские фигуристы, победители финала Кубка России в танцах на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко озвучили тему нового произвольного танца на соревновательный сезон-2023/2024.

Фигуристы будут кататься под саундтрек из фильма Гильермо дель Торо «Форма воды», который вышел в прокат в 2017 году. Об этом фигуристы рассказали в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фотосессией, посвящённой этому произвольному танцу.

Напомним, танцевальный дуэт Миронова и Устенко тренируются в группе Елены Соколовой в Санкт-Петербурге, они являются членами основного состава сборной России в текущем сезоне. На прошлогоднем чемпионате России, который прошёл в Красноярске, Миронова и Устенко заняли пятое место.