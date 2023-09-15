Энберт: с удовольствием слежу за успехом Галлямова в футболе

Российский фигурист Александр Энберт поделился ожиданиями от выступления пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на контрольных прокатах сборной России.

«По поводу Мишиной/Галлямова — интересно увидеть их программы, я, как всегда, жду от них стабильного классного катания, потому что эти ребята для меня — про стабильность и про высокий уровень исполнения элементов. Ещё я с удовольствием слежу за успехом Александра в футболе, это для меня не менее интересно, чем его программы. Знаю, что Саша очень любит футбол, у него очень хорошо получается в него играть. Очень рад, что он находит время и классно кататься, и классно играть в футбол. Я уверен, что это возможно, и я за то, чтобы жизнь была наполнена интересными классными вещами не в ущерб основной деятельности. У него это получается, и я очень рад за него», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.