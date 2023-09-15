Каковы шансы Туктамышевой и Валиевой и что ждать от пар? Энберт — об ожиданиях от сезона

Новый сезон в российском фигурном катании вот-вот стартует! 16 и 17 сентября лучшие спортсмены страны представят свои программы в рамках контрольных прокатов в московском «Мегаспорте». Уже совсем скоро мы узнаем, что же интересного подготовили наши фигуристы за межсезонье. Ожиданий у зрителей фигурного катания уйма! Есть они и у серебряного призёра Олимпиады-2018 Александра Энберта. Экс-фигурист будет внимательно следить за контрольными прокатами, несмотря на то что в это же время будет участвовать в ледовом шоу Ильи Авербуха в Сочи.

В интервью «Чемпионату» Александр подробно рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона и отметил, за кем из фигуристов ему будет интереснее всего следить. А ещё поведал о своих планах и ответил, как отреагировал на решение не проводить новый сезон «Ледникового периода».

«Всегда с предвкушением ждали «Ледниковый период» — это действительно очень яркие эмоции. Но в этом году проекта не будет»

— Александр, вы уже почти месяц выступаете в шоу Ильи Авербуха в Сочи. Расскажите о своих впечатлениях.

— В Сочи, конечно, всегда хорошо выступать. Во-первых, публика любит фигурное катание, очень тепло встречает. Во-вторых, в шоу Ильи Авербуха всегда интересно выступать в плане программ. В-третьих, конечно, бархатный сезон (улыбается). Прекрасное время! Только хорошие эмоции.

— Планируете ли участвовать ещё в каких-то шоу в ближайшее время?

— У нас грандиозные планы! Очень интересная постановка близится — «Кармен». Мы как раз здесь работаем над ней, в середине октября у нас будет премьера в Перми. «Кармен» — это интересный опыт в плане творческой деятельности, сыграть роль Хозе — это новый вызов для меня. Ждём премьеру, будет большой тур.

— В этом году не будет нового сезона «Ледникового периода». На протяжение трёх лет этот проект был неотъемлемой частью вашей жизни. Как вы отреагировали на эту новость?

— Действительно, это было очень яркое шоу. Каждый раз съëмки у нас начинались где-то в середине сентября, поэтому осень всегда проходила очень ярко и интересно. Мы всегда с предвкушением ждали «Ледниковый период», ждали постановки программ, чтобы побыть в этой творческой тусовке. Это действительно очень яркие эмоции. Но в этом году проекта не будет. Может, это и хорошо: наберёмся вдохновения, идей, сил. И зрители соскучатся. Зато будет «Кармен» — это не менее интересная работа, так что будет куда направить свои творческие силы.

Александр Энберт и Регина Тодоренко на «Ледниковом периоде» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вы продолжаете развивать свой канал в YouTube. Планируете ли внедрить новые форматы в ближайшее время?

— Пока что YouTube — это мое хобби. Мне нравится делать и короткие вертикальные ролики, и длинные влоги. Помимо этого, у меня есть блог на Дзене, зрители могут смотреть мои видео там, если им удобнее. Пока что делаю только влоги — они не требуют большого продакшена: я все снимаю на одну камеру, сам продумываю, про что, сам снимаю, сам монтирую.

Конечно же, хочу делать и другие форматы: хочу делать шоу, связанные с фигурным катанием и со спортом в целом. Сейчас по приезде из Сочи мы начнём более плотно готовиться к «Кармен», и вот если в этот период до начала тура я успею что-нибудь сделать, то буду рад. Мой блог тоже для меня в приоритете, мне это интересно, и я трачу на него много своих сил — и физических, и творческих, и эмоциональных. Надеюсь, зрители это чувствуют и им нравится.

«Противостояние Бойковой/Козловского и Мишиной/Галлямова острое, и оно таким же острым и останется, куда уж острее?»

— Контрольные прокаты стартуют уже на этой неделе. Приедете на них или будете следить дистанционно?

— К сожалению, приехать у нас не получится, потому что в пятницу, субботу и воскресенье у нас у самих шоу, так что будем смотреть онлайн, я думаю, что всей раздевалкой в перерывах между своими выходами на лёд. 100%, это яркое событие, спортсмены представят свои новые программы. Понятно, что мы уже прочитали в разных интервью, кто какую музыку выбрал, кто какие элементы готовит, но, конечно, всегда хочется посмотреть, как это выглядит в композиции. Так что я очень жду.

— В этом году будет особенно интересно наблюдать за парным катанием, много нового произошло в этом виде. Что для вас самое интригующее?

— Парное катание, конечно же, мой любимый вид. Наверное, можно было бы сказать, что в нём много всего произошло, если бы не другие виды, в которых произошло ещё больше (смеётся). Я думаю, что всё-таки самое знаковое — это переход Бойковой/Козловского к Этери Георгиевне. Мне кажется, в этом самый большой интерес. С одной стороны, ребята не стали менять программы, все элементы у них уже много лет как изучены, и я думаю, мы вряд ли увидим какие-то кардинальные изменения в технике. То есть переход состоялся, но интересно, поменяется ли что-то? Достаточно ли было этого летнего периода, чтобы что-то поменять? Увидим на прокатах, интересно посмотреть, на что они сделали акцент в этот короткий период подготовки у Тутберидзе.

На Вову Морозова с Женей Тарасовой я здесь смотрю каждый день — это моя любимая пара, за них я всегда болел больше всего. Очень рад участвовать с ними вместе в шоу. Это тоже важное событие межсезонья, что ребята приостановили карьеру.

По поводу Мишиной/Галлямова — интересно увидеть их программы, я, как всегда, жду от них стабильного классного катания, потому что эти ребята для меня — про стабильность и про высокий уровень исполнения элементов. Ещё я с удовольствием слежу за успехами Александра в футболе, это для меня не менее интересно, чем его программы. Знаю, что Саша очень любит футбол, у него очень хорошо получается в него играть. Очень рад, что он находит время и классно кататься, и классно играть в футбол. Уверен, что это возможно, и я за то, чтобы жизнь была наполнена интересными классными вещами не в ущерб основной деятельности. У него это получается, и я очень рад за него.

— Как вы думаете, после перехода Бойковой/Козловского их противостояние с Мишиной/Галлямовым обострится?

— Сложный вопрос. Что значит «противостояние обострится»? Они начнут драться на шестиминутке (смеётся)? У них и так было острое противостояние: то одни выиграют, то другие. Это и так было самое мощное противостояние прошлых лет, и я думаю, что оно и останется таким в этом сезоне. Конечно, пары очень сильные, практически равные по техническому оснащению. Противостояние острое, и оно таким же острым и останется, куда уж острее? Не представляю, что должно случиться, чтобы я сказал: «Ну ничего себе, стало ещё острее!» (Смеëтся.) Ребята уже и так на пределе друг с другом соревнуются.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, за ними — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Косторная и Куница дебютируют в парах. Как вы думаете, что Алёна и Георгий способны показать в своём дебютном сезоне?

— Они уже успели выйти на неплохой уровень, выучить элементы. В межсезонье они показывали короткую программу, судя по их прокату, произвольная тоже должна быть неплохая. Пока что я думаю, что мы просто увидим классный дебют классной одиночницы в парном катании. Конечно, они пока что не смогут навязать борьбу тем же Мишиной/Галлямову и Бойковой/Козловскому — это просто невозможно за такой короткий период. Дело не в Косторной и Кунице, а в том, что невозможно прийти в новый вид и за год приблизиться к парам мирового уровня.

Я думаю, что Алёне ещё предстоит большой путь в изучении парных элементов, а Гоше — в катании. Алёна всем нам помнится как одиночница с невероятным уровнем владения коньком, поэтому Гоше предстоит большой путь, чтобы начать кататься так же легко, как Алёна. Но я думаю, здесь их интересы сливаются, и Гоша помогает Алёне освоить парные элементы, а Алёна помогает Гоше освоить технику катания. У ребят много работы, но, судя по всему, они двигаются вперёд неплохими темпами. Мне будет очень интересно увидеть их дебют на контрольных прокатах.

— Несколько лет в парном катании у нас была устоявшаяся тройка лидеров. Как вы думаете, кто из молодых пар способен ворваться в тройку в отсутствие Тарасовой и Морозова?

— Пока я бы не выделял какую-то пару, которая сможет занять место Евгении и Владимира и всегда быть в тройке. У нас есть много молодых пар в разных городах: в Москве, в Перми, в Петербурге, в Сочи. Они растут, делают сложный контент, и я думаю, что этот сезон как раз будет для них таким временем, чтобы определить, кто сильнее, стабильнее. Пока не буду никого выделять, надо посмотреть, что ребята покажут в этом сезоне. До этого даже по ощущениям у ребят было, что есть три пары и непонятно, за что бороться. Сейчас у молодых пар появляется возможность заработать медали крупных российских турниров, и я думаю, у них даже настроение будет другое.

«В танцах на льду мотивация действий некоторых дуэтов мне непонятна совершенно»

— Если в парном катании у нас всё более-менее спокойно, то танцы на льду сильно штормит. Как вы думаете, почему парному катанию удаётся сохранять стабильность, а танцы рассыпаются?

— Сложный вопрос, честно говоря. Я тоже иногда с недоумением наблюдаю за происходящим в танцах на льду. Причём исторически сложилось так, что танцы на льду — более консервативный вид спорта в плане сохранения пары. Те же Боброва/Соловьёв, Степанова/Букин вместе катались с детства. Не знаю, почему всё так произошло за один сезон. Возможно, потому что случился массовый уход топ-пар, и у молодых пар появилось ощущение, что каждая из них может занять их место. Вместо планомерной работы, которая могла бы привести их к топ-местам, многие из них решили найти партнёра получше. Не знаю, насколько это правильная стратегия. Обычно в таких ситуациях все продолжают кататься со своими партнёрами и стараются занять позицию повыше за счёт скатанности, за счёт системной работы. Но у нас получилось так, что Синицина/Кацалапов приостановили карьеру, Загорски/Гурейро завершили, Дэвис/Смолкин уехали. Возможно, такое резкое изменение ситуации в сборной стало причиной таких экстренных перестановок.

Ну а так, распады некоторых пар мне непонятны, непонятны перспективы каждого из партнеров. Если кто-то распадался с перспективой стать лучше, сильнее и выше, то у некоторых всё хаотично происходило, как будто бы распад ради распада, а не распад ради движения вперед. Честно, в танцах на льду мотивация действий некоторых дуэтов мне непонятна совершенно.

— На что вам интереснее всего будет посмотреть в танцах на льду в этом сезоне?

— Однозначно на возвращение Степановой/Букина. Это опытная, интересная пара. Ребята перешли к новому тренеру, я думаю, нам будет на что посмотреть. Они замотивированы желанием завоёвывать медали, и они могут всё это сделать. Интересно посмотреть на Худайбердиеву/Базина. Они мне очень нравились в прошлом сезоне, несмотря на какую-то череду неудач и оплошностей, которые они допускали на турнирах. Но мне очень нравится, как они катаются, даже несмотря на падения, которые случаются. Мне кажется, это классное фигурное катание.

Конечно, интересно посмотреть, что получилось после этого сложнейшего межсезонья в танцах на льду, когда много пар перегруппировалось. Образовались пары Морозов/Ерёменко, Хавронина/Нарижный, Шевченко/Ежлов — мы с ними катались в шоу. Будет интересно увидеть их на контрольных прокатах…

— Яркая борьба обещает быть у мальчиков. Есть ли у вас свои фавориты?

— Да, у мальчиков должно быть интересно. Я бы сказал, что мне интересно будет посмотреть на Матвея Ветлугина — 100%. У меня ещё свежи в памяти одинаковые баллы Семененко и Гуменника на чемпионате России, поэтому будет интересно посмотреть на их борьбу в этом сезоне, насколько они будут близки друг к другу. Помимо этого, Ветлугин, Семененко и Гуменник обладают не только сложнейшим прыжками, но они ещё и очень творческие, с интересными задумками программ. Так что, мне кажется, помимо борьбы контента, мы увидим в мужском одиночном виде и борьбу творчества.

Пётр Гуменник, Евгений Семененко и Александр Самарин Фото: РИА Новости

— То есть после ухода Михаила Коляды мужское катание не потеряет в этой творческой составляющей, в эстетике?

— Ну нет, так нельзя говорить. Когда любой спортсмен высочайшего класса уходит из сборной, конечно, это определенная потеря. Понятно, что всё в жизни меняется и все спортсмены когда-то уходят — это нормальный процесс, от него никуда не уйти. Конечно, мужское катание потеряет определённую зрелищность без Миши, так же, как и парное катание потеряет зрелищность без Вовы с Женей. Но мы обратим внимание на что-то новое, у других ребят появится возможность проявить себя. Всегда на смену прошлым звёздам приходят новые звëзды — так происходит везде. Конечно, без Миши будет по-другому, и мне бы хотелось смотреть на его программы, его прыжки высотой с борт. Но сейчас я слежу за ним в шоу.

«Я думаю, что Туктамышевой и Валиевой будет сложно удержать лидерские позиции, при всей красоте их катания, при всей сложности элементов»

— В женском катании сезон начнётся без Трусовой и Щербаковой. Уменьшится ли интерес зрителей к женскому катанию без них?

— Конечно, это скажется, потому что и Саша, и Аня — великие спортсменки, которые на протяжении многих лет задавали темп: Саша — в прыжковых элементах, Аня — в красоте и пластичности, но не отставая в контенте очень сильно. Понятно, что зрелищности станет поменьше, однако, опять же, Акатьева, Петросян готовы занимать любые освободившиеся места. Прошлые чемпионат России и финал Гран-при России показали, что они готовы не просто на словах, а на деле.

Конечно, хотелось бы снова посмотреть на пять четверных Саши — это челлендж, которого ты всегда ждешь. Однако пока из последних интервью сложно понять, увидим ли мы Сашу на соревнованиях. Наверное, мы увидим её в шоу. Но это нормальный процесс. Так же и с Алиной Загитовой и Женей Медведевой было: мы хотели наблюдать их программы, их борьбу ещё и ещё, однако они приостановили свою спортивную карьеру. Пришли Косторная, Трусова, Щербакова, Валиева — мы следили за их борьбой. Сейчас снова всё меняется: кто-то остается, кто-то приходит новый. Надеюсь, мы ещё увидим Сашу и Аню на соревнованиях, но пока есть что есть.

— Из именитых фигуристок мы увидим в сезоне Валиеву и Туктамышеву. Смогут ли они бороться за лидерские места с более юными фигуристками или будет сложновато?

— Сложный вопрос. Лиза была с нами в Сочи, показывала свой прекрасный аксель в три с половиной оборота. Конечно, когда ты видишь такой аксель, тебе кажется, что она может бороться с кем угодно. Но всё-таки, наверное, опыт последних лет в женском одиночном катании в России показывает, что молодые фигуристки довольно быстро завоевывают места фигуристок старше них. Я думаю, что Туктамышевой и Валиевой будет сложно удержать лидерские позиции, при всей красоте их катания, при всей сложности элементов. Конечно, молодые фигуристки напористые, дерзкие, со сложным контентом, тоже прекрасным катанием будут давить очень сильно. Лизе и Камиле будет очень сложно, но если у них всё получится, то я буду очень рад. Как болельщику мне будет очень интересно следить за этой борьбой. Но программы Лизы и Камилы — вне зависимости от того, какие места они занимают — это всегда произведения искусства, за ними всегда интересно наблюдать.

— Туктамышева недавно рассказала о проблемах с мотивацией. Как вы думаете, сказываются последствия отстранения?

— Я думаю, что это играет роль. Не знаю, из-за чего у Лизы проблемы с мотивацией, но если говорить абстрактно, то, конечно, одна из основных причин потери мотивации у спортсменов — это отстранение от международных турниров. Когда ты проделываешь огромный труд, когда ты стоишь на пьедестале чемпионата России, но не можешь поехать выступать на международные турниры — это обидно. Взять Лизу Туктамышеву, которая уже много лет проделывает огромную работу, в зрелом возрасте разучивает новые элементы: конечно, ей обидно, что она не может поехать на международные турниры и иметь возможность бороться за мировые титулы. Это бьёт по мотивации — от этого никуда не уйти. Ты можешь договариваться с собой, объяснять себе, что у нас есть Гран-при России, Кубок Первого канала, однако всё равно за много-много лет сложилось желание победы именно на мировых первенствах.

Ну и, если говорить о Лизе, она уже очень много лет в спорте высших достижений, а это очень сложно. Это постоянный стресс, постоянная борьба с собой. Конечно, когда ты это делаешь больше 10 лет от года к году, банально накапливается эмоциональная усталость. Это тяжело в принципе, даже если убрать историю с отстранением.

— Тоже две важные новости межсезонья: Софья Самоделкина собирается переходить в сборную Казахстана, до этого в Грузию ушли Дэвис/Смолкин. Есть ли ощущение, что наше фигурное катание всё-таки настигает кризис из-за отстранения?

— В России очень сильная сборная, поэтому многие спортсмены меняли гражданство даже до отстранения, чтобы иметь возможность выступать на международных турнирах. Просто раньше это было не так заметно. Наверное, увеличение числа таких спортсменов сейчас имеет место быть. Но я считаю, что это выбор спортсмена, каждый сам решает, за какую страну выступать, на какие турниры ездить. У спортсмена одна карьера, и он решает, как она будет развиваться. Кризис это или не кризис — пока сложно сказать.

Действительно знаковая потеря — это Дэвис/Смолкин. Я не такой хороший историк фигурного катания, но с ходу не вспомню, чтобы члены олимпийской сборной меняли гражданство. Для меня это значимый переход — когда ребята выступают на Олимпиаде, а потом в течение следующего года меняют гражданство. Менее громкие переходы и раньше случались.

В любом случае я бы на этом не зацикливал внимание, потому что Федерация фигурного катания, Министерство спорта, Олимпийский комитет России делают все, что могут, чтобы сохранить интерес спортсменов к продолжению карьеры, чтобы сохранить интерес зрителей, ведут переговоры, чтобы вернуть наших спортсменов на международную арену. Спортсмены же принимают решение за себя, и мне бы не хотелось, чтобы на это кто-то влиял. Пусть каждый спортсмен сам делает выбор, опираясь только на своё мнение, на свои желания и на свои цели.