Фото: Елизавета Туктамышева показала платье к новой программе

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева вышла на тренировку перед контрольными прокатами в новом платье, в котором, предположительно, будет выступать в короткой программе. На Елизавете было надето чёрно-белое платье со словами на груди.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в московском «Мегаспорте» с 16 по 17 сентября. Женщины представят свои КП сегодня, 16 сентября, с 15:20 по 16:40 мск.

26-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). На чемпионате России 2023 года, который проходил в Красноярске, Туктамышева завоевала бронзовую медаль. Победительницей соревнований стала Софья Акатьева, Камила Валиева стала серебряным призёром.