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Худайбердиева — о переменах в танцах на льду: все новости узнаём из телеграм-каналов

Худайбердиева — о переменах в танцах на льду: все новости узнаём из телеграм-каналов
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Чемпионы России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в контрольных прокатах сборной России, высказались о переменах в танцах на льду.

«Почему в танцах такая чехарда? Мы сами не знаем! Если вы думаете, что мы знаем что-то до вас… Мы все новости узнаём из телеграм-каналов», — передаёт слова Худайбердиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Мы катаемся в паре, и желательно, конечно, кататься друг с другом всю карьеру. Всю карьеру, конечно, не получается, но один раз поменялись — и всё», — сказал Базин.

«Тренера сменили — это другой вопрос», — отметила Худайбердиева.

«Получили мотивацию, которая нужна была нам, эмоциональное спокойствие, которое нам нужно было», — сказал Базин.

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