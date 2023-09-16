Степанова призналась, что на откровенный наряд в ритм-танце её вдохновила Синди Кроуфорд

Многократные призёры чемпионатов Европы, двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин высказались о задумке своего нового ритм-танца.

Букин. Программа? Наш короткий ритм-дэнс – общая тема «80-е годы», стиль 80-х. Особо нечего рассказывать, мы все стараемся выбрать свой стиль по душе. У нас это Don't Worry Be Happy или Be Huggies, потому что у нас у обоих есть дети.

Степанова. Главное в сегодняшнем дне — чтобы все зажгли зрителя. У всех плюс-минус весёлая музыка. Главное — зажечь этот огонёчек, обмениваться со зрителями этой эмоцией. Почему такой откровенный наряд? Посмотрели показ Versace и решили, что Синди Кроуфорд прекрасно там выглядит. И перенесли это на лёд.

Букин. А я, как говорит Александр Вячеславович, классический мэн в чёрном.