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Степанова призналась, что на откровенный наряд в ритм-танце её вдохновила Синди Кроуфорд

Степанова призналась, что на откровенный наряд в ритм-танце её вдохновила Синди Кроуфорд
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Многократные призёры чемпионатов Европы, двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин высказались о задумке своего нового ритм-танца.

Букин. Программа? Наш короткий ритм-дэнс – общая тема «80-е годы», стиль 80-х. Особо нечего рассказывать, мы все стараемся выбрать свой стиль по душе. У нас это Don't Worry Be Happy или Be Huggies, потому что у нас у обоих есть дети.
Степанова. Главное в сегодняшнем дне — чтобы все зажгли зрителя. У всех плюс-минус весёлая музыка. Главное — зажечь этот огонёчек, обмениваться со зрителями этой эмоцией. Почему такой откровенный наряд? Посмотрели показ Versace и решили, что Синди Кроуфорд прекрасно там выглядит. И перенесли это на лёд.
Букин. А я, как говорит Александр Вячеславович, классический мэн в чёрном.

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