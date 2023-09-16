Зинина: в новой КП человек мне изменил, а я показала, что он сделал неправильный выбор

Российская фигуристка Анастасия Зинина рассказала о задумке своей новой короткой программы после представления её на контрольных прокатах сборной России, которые проходят в Москве.

«Это программа о неразделённой любви. У меня в этой программе был молодой человек, который мне изменил. Я своим танцем пыталась показать, что он сделал неправильный выбор и я достойна лучшего. Сложно ли воплощать такую тему? Достаточно легко, просто тяжелее пока справляться и с контентом, и с хореографией, и с эмоциями.

Очень надеюсь, что будет тройной аксель в короткой программе. Это моя цель на сезон, хотелось бы её выполнить», — сказала Зинина в микст-зоне после проката.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в московском «Мегаспорте» с 16 по 17 сентября.