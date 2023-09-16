Пётр Гуменник объяснил, почему не стал катать короткую программу под Раммштайн

Победитель финала Гран-при России, серебряный призёр чемпионата России — 2023 в мужском одиночном катании петербуржец Пётр Гуменник объяснил, почему представил на контрольных прокатах фигуристов сборной России прошлогоднюю короткую программу.

«Я хотел катать Раммштайн, но по независящим от меня причинам, к моему сожалению и сожалению всей команды, была оставлена старая программа.

Так обстоятельства сложились, больше не могу ничего сказать. Менять программу мы не хотели, но пришлось. Я это узнал за день до выезда на прокаты и ничего лучше пока не придумали, прокатали прошлогоднюю. Будем надеяться, что разрешат и Раммштайн мне прокатать», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.