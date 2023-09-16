Матвей Ветлугин рассказал, что в конце программы он замахивается ножом на возлюбленную

Фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал своё выступление в короткой программе во время контрольных прокатов сборной России.
«Программа — сложная история взаимоотношений мужчины и женщины. Знакомства, первые ссоры, разногласия и драки в том числе. В порыве этого танца, воплощающего их совместную жизнь, происходит так, что мужчина замахивается с ножом на свою возлюбленную. Это последнее движение. Что будет дальше и чем закончится эта история людей, которые всё равно любят друг друга — с этого движения завтра начнётся произвольная программа.
Такие отношения — наверное, данность в плане того, что от этого не убежать в тех или иных конкретных ситуациях. У кого-то так всегда будет. Хорошо это или плохо — скорее, плохо», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 16 сентября 2023
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