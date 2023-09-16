Матвей Ветлугин ответил на вопрос о спаде популярности фигурного катания

19-летний фигурист из Санкт-Петербурга Матвей Ветлугин высказался о поддержке зрителей во время контрольных прокатов сборной России, которые проходят в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Ветлугин с 2021 года тренируется в группе Алексея Мишина.

«Посещаемость стала меньше? Не с чем сравнить, что было в прошлом и в позапрошлом — я не выступал никогда. Но когда я сам смотрел на трибуны, было ощущение, что было побольше народа. Падает ли интерес? Ну, я не первый свидетель причин. По крайней мере, на этот год — точно нет. У нас создаются новые турниры, у нас высокая конкуренция во всех четырёх видах. Не вижу предпосылок, чтобы фигурное катание стало менее популярным, чем в следующие годы», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.