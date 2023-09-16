Степанова и Букин вернулись спустя год, Трусова была на трибуне. Фото контрольных прокатов

Сегодня в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» прошёл первый день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

Болельщики увидели кучу крутых выступлений от лучших фигуристов страны. Не обошлось и без сюрпризов: дебюты новообразованных танцевальных дуэтов, возвращение Александры Степановой и Ивана Букина, смешное и вместе с тем чарующее выступление Камилы Валиевой, возвращение Майи Хромых, дебют Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группе Этери Тутберидзе, мощный прокат Марка Кондратюка — перечислять можно бесконечно.

Лучшие кадры с первого дня контрольных прокатов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Многократные призёры чемпионатов Европы, двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин высказались о задумке своего нового ритм-танца.

Букин: Программа? Наш короткий ритм-дэнс – общая тема «80-е годы», стиль 80-х. Особо нечего рассказывать, мы все стараемся выбрать свой стиль по душе. У нас это Don't Worry Be Happy или Be Huggies, потому что у нас у обоих есть дети.

Степанова: Главное в сегодняшнем дне — чтобы все зажгли зрителя. У всех плюс-минус весёлая музыка. Главное — зажечь этот огонёчек, обмениваться со зрителями этой эмоцией. Почему такой откровенный наряд? Посмотрели показ Versace и решили, что Синди Кроуфорд прекрасно там выглядит. И перенесли это на лёд.

Букин: А я, как говорит Александр Вячеславович, классический мэн в чёрном.