Илья Малинин выиграл Autumn Classic, не прыгая четверной аксель

Американский фигурист Илья Малинин выиграл турнир серии «челленджер» Autumn Classic International, проходящий в Монреале (Канада). После убедительной победы в короткой программе Илья повторил свой успех в произвольной, набрав там 180,81 балла. Отметим, что фигурист не прыгнул четверной аксель, даже без него преимущество победителя оказалось внушительным. Второе место по сумме баллов занял француз Кевин Аймоз, канадец Стивен Гоголев – третий.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Autumn Classic International. Монреаль, Канада

Мужчины. Произвольная программа

1. Илья Малинин (США) — 180,81

2. Кевин Аймоз (Франция) — 164,77

3. Сота Ямамото (Япония) — 160,84

4. Цзинь Боян (Китай) — 151,67

5. Стивен Гоголев (Канада) — 147,01

6. Марк Городницкий (Израиль) — 139,66

7. Николай Мемола (Италия) — 129,11

8. Уэсли Чиу (Канада) — 127,89

Мужчины. Итоговое положение

1. Илья Малинин (США) — 281,68

2. Кевин Аймоз (Франция) — 237,35

3. Стивен Гоголев (Канада) — 233,26

4. Сота Ямамото (Япония) — 231,23

5. Цзинь Боян (Китай) — 230,99

6. Марк Городницкий (Израиль) — 213,12

7. Уэсли Чиу (Канада) — 208,82

8. Николай Мемола (Италия) — 199,38