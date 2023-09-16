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Илья Малинин выиграл Autumn Classic, не прыгая четверной аксель

Илья Малинин выиграл Autumn Classic, не прыгая четверной аксель
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Американский фигурист Илья Малинин выиграл турнир серии «челленджер» Autumn Classic International, проходящий в Монреале (Канада). После убедительной победы в короткой программе Илья повторил свой успех в произвольной, набрав там 180,81 балла. Отметим, что фигурист не прыгнул четверной аксель, даже без него преимущество победителя оказалось внушительным. Второе место по сумме баллов занял француз Кевин Аймоз, канадец Стивен Гоголев – третий.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Autumn Classic International. Монреаль, Канада
Мужчины. Произвольная программа
1. Илья Малинин (США) — 180,81
2. Кевин Аймоз (Франция) — 164,77
3. Сота Ямамото (Япония) — 160,84
4. Цзинь Боян (Китай) — 151,67
5. Стивен Гоголев (Канада) — 147,01
6. Марк Городницкий (Израиль) — 139,66
7. Николай Мемола (Италия) — 129,11
8. Уэсли Чиу (Канада) — 127,89

Мужчины. Итоговое положение
1. Илья Малинин (США) — 281,68
2. Кевин Аймоз (Франция) — 237,35
3. Стивен Гоголев (Канада) — 233,26
4. Сота Ямамото (Япония) — 231,23
5. Цзинь Боян (Китай) — 230,99
6. Марк Городницкий (Израиль) — 213,12
7. Уэсли Чиу (Канада) — 208,82
8. Николай Мемола (Италия) — 199,38

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