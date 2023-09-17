Яна Рудковская: Валиева стала очень сексуальной, но для спорта ей надо похудеть

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, ответила, считает ли, что слабая форма Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России связана с приближающимся судом по делу о применении допинга.

«Мне кажется, Камиле просто надо похудеть. Хочется видеть ту Камилу, которая была раньше. Очевидная прибавка в весе, знаю, что девочки не любят об этом говорить, сложно держать вес, но нужно. А суд — что ни желай от него, от нас ничего не зависит.

Есть лицо, бренд — Камила Валиева. Хочется, чтобы он держался как можно дольше. Всё невозможное возможно. Хотя мы говорили с Леной Радионовой и сошлись, что Камила стала очень сексуальной. Для жизни сегодняшняя форма Камила прекрасна. Но для спорта эстетика и формы нужны-то другие», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».