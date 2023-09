Валиева рассмешила Тарасову и Тутберидзе! Что показали фигуристки в первый день прокатов

Яркое перевоплощение Валиевой, глубокая драма Туктамышевой, зажигательный танец Петросян, возвращение Хромых – столько событий случилось за время короткой программы женщин на открытии сезона!

Но есть, к сожалению, и очень грустные моменты. Что показали наши девушки в первый день контрольных прокатов, рассказывает «Чемпионат».

Открывала выступления девушек Анастасия Зинина. Фигуристка выбрала для программы тягучую композицию Kovacs – My Love. По части техники всё практически безупречно: двойной аксель и тройной флип – очень хорошие. Каскад во второй половине – лишь 3-2, но всё равно очень радостно видеть Настю на льду в добром здравии. После проката фигуристка подчеркнула, что главной задачей для неё было показать любовь.

Софья Муравьёва представила короткую программу под неоклассику от Eternal Eclipse – Horizon of Memories. С тройным акселем фигуристка решила не рисковать – важно было показать саму постановку, гипнотическую, женственную и таинственную. На каскаде Соня ошиблась при первом прыжке и прицепила лишь двойной тулуп к лутцу, но время на исправление ошибок ещё будет.

Майю Хромых очень долго не видели на льду – весь прошлый сезон из-за травмы ей пришлось пропустить. «Мегаспорт» встречал Майю долгими овациями. Песня в программе символичная (Ashes от Селин Дион) – красота всё-таки умеет восставать из пепла. Каскад – тоже 3-2, но с первой частью фигуристка справилась спокойно.

Громче всех в первой разминке приветствовали Камилу Валиеву. Наконец не лирика в короткой программе – на этот раз сексуальный блюз. Новая, взрослая, невероятно женственная девушка вышла на лёд в ярко-красном платье – а какой ещё цвет использовать для проката под I see red? Валиевой удалось показать кошачью пластику, но при этом избежать излишней пошлости, в которую легко можно скатиться с такой страстной музыкой.

Камила Валиева Фото: РИА Новости

Докатывала программу Камила целиком и полностью в образе, да так, что споткнулась рядом с бортом – прямо перед местом, где сидели и. о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе, гендиректор Александр Коган и легендарный тренер Татьяна Тарасова. «Большое спасибо тренерам, которые меня услышали», – отметила Камила после проката. Позже в миксте выяснилось, что у фигуристки совсем недавно возникли проблемы со зрением – в августе фигуристка перенесла разрыв сетчатки глаза и только к началу сентября вернулась к полноценным тренировкам.

Аделия Петросян зажгла под нарезку Майкла Джексона – и в этом плане штаб Тутберидзе попал в точку с выбором музыки. Фигуристка пролетела всю программу от начала до конца, но, как и подруги по сборной, с ультра-си рисковать не стала – ещё будут возможности усложниться в течение сезона.

Действующая чемпионка России Софья Акатьева открыла вторую разминку постановкой под легендарный «Маскарад» Арама Хачатуряна. Такой вальс просит лёгкого катания, свободы, праздника, а Соня же пока находится в процессе набора формы. В межсезонье у девушки был стрессовый перелом, ещё не все элементы восстановлены – к примеру, каскад Акатьева сделала из двух тройных тулупов. Нужно добавлять в скорости, и тогда программа заиграет по-новому.

Тепло приняла публика и Алину Горбачёву. Восточную программу фигуристка ставила у Сергея Комолова, для чего специально летала в ОАЭ. Мощные прыжки, быстрые вращения – все элементы были сделаны очень уверенно, лишь на дорожке шагов Алина слегка запнулась. В микст-зоне фигуристка выглядела очень радостной – все проблемы как будто бы позади?

Елизавета Туктамышева представила ту самую программу «Небо я», которую ставила с Артёмом Федорченко в Сочи. За короткое время удалось подготовить и необычное платье, на котором нарисовали строчки из песни Sounduk. Необычный выбор музыки для фигуристки – раньше Лизе была более близка восточная тема, а в последних сезонах в её постановках становится всё больше лирики. Несмотря на восстановленный тройной аксель, в этом прокате Лиза пошла лишь на двойной ради чистоты проката. Самое грустное во всем этом – слова фигуристки в миксте после проката: будет ли Туктамышева полноценно соревноваться в этом сезоне, не знает даже она сама.

Елизавета Туктамышева Фото: РИА Новости

Дебютировала на взрослых контрольных прокатах Вероника Жилина. Снова без риска, снова ставка на чистый прокат. Can't help falling in love в исполнении Дианы Анкудиновой уже потихоньку становится классикой фигурного катания. По части прыжков придраться не к чему, а вот что касается компонентов и выражения образа – над этим Веронике предстоит поработать с тренерским штабом.

Закрывала выступления девушек Ксения Синицына с нежным ноктюрном. Такая классика очень идёт фигуристке, в презентации она себя чувствует как рыба в воде. Ещё одно яркое впечатление – глубокий голубой цвет платья, который Ксюше к лицу.

Ни одна из фигуристок в короткой программе не пошла на ультра-си – все берегутся, и это можно понять: на контрольных прокатах оценок не ставят.

Грустно от другого факта – посещаемость прокатов визуально снизилась по сравнению с прошлым сезоном. На девушек обыкновенно собирается наибольшее число болельщиков, но в этот раз свободных мест было достаточно.