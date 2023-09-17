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Камила Валиева — о скандальных событиях Олимпиады: всё, что ни делается, к лучшему

Камила Валиева — о скандальных событиях Олимпиады: всё, что ни делается, к лучшему
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы – 2022, российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как на её взросление повлияли событие Олимпиады-2022, где разгорелся допинг-скандал с её участием.

«События, которые случились со мной, сделали меня осознаннее, взрослее. Они перевернули мою жизнь. Камила Валиева в 13 лет и 17-летняя Камила Валиева – два разных человека. Но так и должно быть. Все мы с возрастом меняемся. И всё равно к каким-то вещам я стала относиться по-взрослому. Хотя, наверное, в этом мне помог спорт. Спорт даёт невероятную дисциплину в своих действиях, мыслях. Он ставит перед тобой определённые рамки, через которые ты не можешь переступить, и это становится твоими жизненными принципами. Спорт – это лучшее, что со мной произошло. Это и есть моя жизнь — часть моей жизни. Когда спорт закончится, моя жизнь, конечно, продолжится, и это останется хорошим главным уроком для меня.

Всё, что ни делается, к лучшему. Я стараюсь придерживаться этого. Просто потому, что найти негатив всегда легче, а позитивные моменты — сложнее. Этому надо учиться. Это очень помогает в жизни. Если научишься находить во всём позитив, то жизнь станет лучше и интереснее», — приводит слова Валиевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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