Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Скучно, очень мало людей». Яна Рудковская оценила контрольные прокаты сборной России

«Скучно, очень мало людей». Яна Рудковская оценила контрольные прокаты сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, поделилась впечатлениями от первого дня контрольных прокатов сборной России.

«Скучно. Удивило, что очень мало людей. Чувствуется, что нет международных стартов, есть спад. Уровень и атмосфера были не те, которые хотелось видеть, их нельзя сравнивать с предыдущими годами. Это видно и по шоу — люди хотят, чтобы перед ними выступали новые чемпионы мира и Европы. И у ребят мотивация пропадает. Но прокаты — это пролог, всё главное будет в сезоне.

Из девочек понравилась Соня Муравьева, она не в лучшей форме, но каждый день заново открывается. И откроется до конца. Ника Жилина тоже одна из моих фаворитов. Образ вместе готовили, приятно, что платье понравилось поклонникам. Но если бы они не были в нашем штабе, я бы всё равно их выделила (смеётся). Мне понравилась и Аделия Петросян, программа классная, у Акатьевой тоже очень красивая. Жалко, никто не пошёл на тройной аксель из вышеперечисленных, но это вишенка на торте, которую берегут к соревнованиям.

В парах больше всех понравились Собинина/Ходыкин. Таисия была у нас в школе, жалко, что не сложились отношения с прошлым партнёром, мог быть сильный союз. Бойкова/Козловский — очень красивые, в хорошей форме. Костюмы самые интересные. Но я пришла болеть за Алёну с Гошей, и их встречали сегодня громче всех, их реально ждут. Не получился выброс, на нашем шоу они его делали при мне — в четырёх прокатах ни одной ошибки. Все восстановится, верю.

У мальчиков крутая программа и костюм у Марка (Кондратюка), вообще я болею за ребят, которые в нашей команде шоу. Марк в потрясающей форме — на шоу легко делал четверной лутц. И Женя Семененко — сложный образ клоуна, мало кто может его раскрыть. У Жени это получилось, прекрасные переходы, связки, мимика… Поздравляю Алексея Николаевича и Никиту Михайлова. Программа знаковая, не проходная. Понравился выбор музыки у Димы Алиева — про русскую душу. Прямо делает всё для наших шоу, готовый номер. Танцы я не видела и, честно говоря, мало что понимаю в них, но мы подумываем с Евгением открыть отделение на новой арене для танцев. Чтобы у нас были все виды фигурного катания», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
Готовы к новым программам и новым ярким драмам. Второй день контрольных прокатов. LIVE!
Готовы к новым программам и новым ярким драмам. Второй день контрольных прокатов. LIVE!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android