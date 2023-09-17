«Скучно, очень мало людей». Яна Рудковская оценила контрольные прокаты сборной России

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, поделилась впечатлениями от первого дня контрольных прокатов сборной России.

«Скучно. Удивило, что очень мало людей. Чувствуется, что нет международных стартов, есть спад. Уровень и атмосфера были не те, которые хотелось видеть, их нельзя сравнивать с предыдущими годами. Это видно и по шоу — люди хотят, чтобы перед ними выступали новые чемпионы мира и Европы. И у ребят мотивация пропадает. Но прокаты — это пролог, всё главное будет в сезоне.

Из девочек понравилась Соня Муравьева, она не в лучшей форме, но каждый день заново открывается. И откроется до конца. Ника Жилина тоже одна из моих фаворитов. Образ вместе готовили, приятно, что платье понравилось поклонникам. Но если бы они не были в нашем штабе, я бы всё равно их выделила (смеётся). Мне понравилась и Аделия Петросян, программа классная, у Акатьевой тоже очень красивая. Жалко, никто не пошёл на тройной аксель из вышеперечисленных, но это вишенка на торте, которую берегут к соревнованиям.

В парах больше всех понравились Собинина/Ходыкин. Таисия была у нас в школе, жалко, что не сложились отношения с прошлым партнёром, мог быть сильный союз. Бойкова/Козловский — очень красивые, в хорошей форме. Костюмы самые интересные. Но я пришла болеть за Алёну с Гошей, и их встречали сегодня громче всех, их реально ждут. Не получился выброс, на нашем шоу они его делали при мне — в четырёх прокатах ни одной ошибки. Все восстановится, верю.

У мальчиков крутая программа и костюм у Марка (Кондратюка), вообще я болею за ребят, которые в нашей команде шоу. Марк в потрясающей форме — на шоу легко делал четверной лутц. И Женя Семененко — сложный образ клоуна, мало кто может его раскрыть. У Жени это получилось, прекрасные переходы, связки, мимика… Поздравляю Алексея Николаевича и Никиту Михайлова. Программа знаковая, не проходная. Понравился выбор музыки у Димы Алиева — про русскую душу. Прямо делает всё для наших шоу, готовый номер. Танцы я не видела и, честно говоря, мало что понимаю в них, но мы подумываем с Евгением открыть отделение на новой арене для танцев. Чтобы у нас были все виды фигурного катания», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».