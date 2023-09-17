Психолог: Рудковская не является тренером Валиевой и не имеет опыта в области диетологии

Спортивный психолог, специалист в области ментального развития в спорте Феликс Шифрин считает неуместным высказывание Яны Рудковской о том, что чемпионке Европы, 17-летней Камиле Валиевой следует сбросить вес.
«Что касается Яны Рудковской, то она не является непосредственным тренером фигуристки, и, подозреваю, не имеет профессионального опыта в области диетологии и физиологии спорта, что может накладывать ограничения на её способность давать объективную оценку этой ситуации. А её мнение всё равно влияет на других людей в спортивном сообществе, поэтому важно помнить об ответственности во время публичной оценки физической формы юных спортсменок.
Надо понимать, что тело 17-летней фигуристки не всегда поддаётся контролю. Типичное средство контроля – диета – может быть вредным, если не соблюдать научный подход к поддержанию правильного питания и других факторов, которые могут влиять на здоровье. Так что тело фигуристки — это прежде всего инструмент спортивного достижения, а не объект оценки или критики», — сказал Шифрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.
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