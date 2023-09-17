Шевченко/Ежлов опровергли, что их произвольный танец связан с фильмом «50 оттенков серого»

Российский танцевальный дуэт Софья Шевченко и Андрей Ежлов рассказали о задумке своего произвольного танца, который представили на контрольных прокатах сборной России в Москве.

Шевченко: Про нас сказали, что саундтрек к фильму «50 оттенков серого», но это не совсем так. Мы об этом только что узнали, на самом деле (смеётся). Идея программы совсем не такая: ни образы, ни сюжет фильма. Песня у нас действительно называется I put a spell on you, и это один из вариантов её исполнения, просто она была и в этом фильме. У нас история про взаимоотношения женщины и мужчины, и мужчина такой манипулятор, который окутывает меня в свои объятия, очаровывает — а в конце бросает.

Ежлов: (о реализации своего образа) Не трудно, нужно просто понять, подумать.