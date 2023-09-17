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Елизавета Туктамышева отреагировала на скандал вокруг Гуменника и Rammstein

Елизавета Туктамышева отреагировала на скандал вокруг Гуменника и Rammstein
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева отреагировала на скандальную ситуацию вокруг того, что победителю финала Гран-при России Петру Гуменнику запретили катать свою короткую программу под композицию группы Rammstein.

«Конечно, обидно, когда спортсмен готовил четыре месяца программу — и такой удар по своему эмоциональному состоянию. Готовился показать программу — тем более, зная Петю, он действительно кайфовал, он любит Rammstein. Конечно, обидно. Но я не удивлена, что такой прецедент случился. Надеюсь, он сделает новую отличную короткую программу», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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