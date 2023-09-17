Валиева — о Косторной: конечно, болею за неё! Танцы и пары — это любовь

Олимпийская чемпионка 2022 года российская фигуристка Камила Валиева рассказала, поддерживает ли она Алёну Косторную, перешедшую из одиночного фигурного катания в парное и теперь выступающую в дуэте с Георгием Куницей.

«Дружба с Алёной Косторной? Конечно, болею за неё! Внутри сборной России мы очень дружелюбно ко всем относимся, и к своим девочкам, с которыми сами тренируемся, но танцы и пары — это любовь, мы за всех болеем, за всех переживаем, чтобы всё получилось. И за мальчиков тоже! Просит ли Алёна у меня совета? Я думаю, она более взрослая спортсменка и более опытная», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, сегодня завершаются контрольные прокаты по фигурному катанию, на которых Алёна Косторная и Георгий Куница впервые выступили как дуэт в парном катании на уровне сборной России.