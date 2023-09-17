Мишина/Галлямов — о деле Валиевой: наше дело — откатать программу, а теперь просто ждать

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в дуэте в парном фигурном катании, рассказали, следят ли они за новостями о допинговом деле Камилы Валиевой.

Александр Галлямов признался: «На самом деле отчасти новости проскакивают».

Анастасия Мишина дополнила ответ партнёра: «Мы знаем практически все новости из мира спорта, но никак на это повлиять не можем и ждём окончательного решения».

«Участвуем ли мы в процессе? Наше дело было просто откатать программу, а теперь ждать», — сказал Галлямов. Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, судебное заседание по допинговому делу Камилы Валиевой состоится с 26 по 28 сентября. Сама спортсменка примет участие в нём по видеосвязи.