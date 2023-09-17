Мишина/Галлямов — о деле Валиевой: наше дело — откатать программу, а теперь просто ждать
Поделиться
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в дуэте в парном фигурном катании, рассказали, следят ли они за новостями о допинговом деле Камилы Валиевой.
Александр Галлямов признался: «На самом деле отчасти новости проскакивают».
Анастасия Мишина дополнила ответ партнёра: «Мы знаем практически все новости из мира спорта, но никак на это повлиять не можем и ждём окончательного решения».
«Участвуем ли мы в процессе? Наше дело было просто откатать программу, а теперь ждать», — сказал Галлямов. Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Напомним, судебное заседание по допинговому делу Камилы Валиевой состоится с 26 по 28 сентября. Сама спортсменка примет участие в нём по видеосвязи.
Комментарии
- 17 сентября 2023
-
18:23
-
18:09
-
18:02
-
17:29
-
17:20
-
17:12
-
17:03
-
16:55
-
16:48
-
16:41
-
16:34
-
16:21
-
16:14
-
16:06
-
15:34
-
15:32
-
15:28
-
15:25
-
15:19
-
15:18
-
15:13
-
15:02
-
14:49
-
14:43
-
14:35
-
14:31
-
13:52
-
12:47
-
12:32
-
12:21
-
12:09
-
11:28
-
11:20
-
10:58
-
10:00
Партнерский контент