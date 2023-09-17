«Восемь лет не могли пройти бесследно». Бойкова/Козловский — об отношениях с Москвиной

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, рассказали о взаимоотношениях со своим бывшим тренером Тамарой Москвиной, с которой спортсмены работали в течение восьми лет. Этим летом Бойкова и Козловский перешли в группу Этери Тутберидзе.
Бойкова сказала: «Тамара Москвина хлопала на всех наших элементах? Что это значит для нас? Ну мы же общаемся, мы в хороших отношениях с прошлым тренерским штабом. Когда друг друга видим, всегда здороваемся, спрашиваем, как дела, как самочувствие».
«Мы проработали с Тамарой Николаевной восемь лет. На данном этапе всё, что мы выиграли, мы выиграли под её руководством, и мы безумно благодарны, мы прекрасно расстались, на очень дружественной ноте. Тамара Николаевна всегда была настоящим дипломатом, профессионалом. Она максимально душевно провела с нами последние беседы и отпустила нас в новую для нас историю. Уверен, что у неё, как и у нас, остались тёплые отношения друг к другу. Восемь лет не могли пройти бесследно», — добавил Козловский. Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 17 сентября 2023
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