Ветлугин — о Гуменнике: если чувства депутата будут ущемляться, то под что нам кататься?

Российский фигурист Матвей Ветлугин, выступающий в одиночном катании, отреагировал на ситуацию с короткой программой Петра Гуменника. Спортсмену запретили выступать под музыку группы Rammstein незадолго до контрольных прокатов сборной России, вследствие чего Гуменник был вынужден показывать программу прошлого сезона.

«Ситуация — бред на самом деле. Вы знаете, Петя в раздевалке нам сказал, что его программа нравилась и федерации, и судьям, и Первому каналу. И отменять её, заменять на другую только по доносу какого-то депутата — это слишком.

Он работал вместе с тренерским штабом несколько месяцев, это титанические усилия. Я просто не понимаю, если мы жалуемся на отмену русской культуры в каких-то странах и если это в действительности происходит, это, разумеется, чрезвычайно плохо. Но чем это отличается от таких случаев? У искусства нет национальности. И поэтому я не уверен в том, что произойдёт завтра. И если чувства какого-то депутата ущемятся из-за песни «Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце»… Что, нам и под это нельзя будет кататься?

Если подытожить, я поддерживаю Петю и его штаб. Надеюсь, эта ситуация разрешится. Если эта программа ему действительно нравится и он уверен, что хочет это делать, — зачем запрещать? Это масштабная проблема, угроза выбора композиции конкретно для программ фигурного катания.

Я считаю, что должен был что-то по этому поводу произнести, потому что, если со мной такая ситуация случится, я хочу, чтобы нашёлся человек, который заступится», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.