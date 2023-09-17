Валиева светилась после яркого номера, Рудковская с Трусовой наблюдали. Фото с прокатов

17 сентября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» российские фигуристы выступили с контрольными прокатами произвольных программ.
Олимпийская чемпионка 2022 года российская фигуристка Камила Валиева рассказала, к кому из коллег по спорту чаще всего обращается за советом.
«Я иногда спрашиваю совета — чаще у Лизы Туктамышевой, Лиза может мне что-то подсказать по программе. Опять-таки, у меня огромное уважение к Лизе, её спортивной карьере, такому долгожительству. Поэтому лучше набираться опыта и спрашивать советов», — рассказала спортсменка в разговоре с журналистами в микст-зоне после контрольных прокатов сборной России. Её слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Лучшие фото с произвольных программ участников сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 17 сентября 2023
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