Валиева светилась после яркого номера, Рудковская с Трусовой наблюдали. Фото с прокатов

17 сентября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» российские фигуристы выступили с контрольными прокатами произвольных программ.

Олимпийская чемпионка 2022 года российская фигуристка Камила Валиева рассказала, к кому из коллег по спорту чаще всего обращается за советом.

«Я иногда спрашиваю совета — чаще у Лизы Туктамышевой, Лиза может мне что-то подсказать по программе. Опять-таки, у меня огромное уважение к Лизе, её спортивной карьере, такому долгожительству. Поэтому лучше набираться опыта и спрашивать советов», — рассказала спортсменка в разговоре с журналистами в микст-зоне после контрольных прокатов сборной России. Её слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Лучшие фото с произвольных программ участников сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.