Анастасия Мишина: произвольная программа про чувства, в короткой — акцент на хореографию

Олимпийская чемпионка в команде Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, рассказала о новых программах, которые фигуристы показали на контрольных прокатах сборной России.

«Кто ставил? Произвольную Ирина Жук и Александр Свинин. Мы доверяем их выбору музыки, образов, они предлагают несколько вариантов, и мы с Тамарой Николаевной обсуждаем, что интереснее, что нам подходит. И новая программа — наш общий выбор. В этом сезоне мы взяли композицию «Грёзы любви» в очень интересном исполнении (Рик Уэйман, Club Symphonia). Конечно, есть программы с яркими узнаваемыми образами, сразу понятными зрителям. У нас новая произвольная программа про чувства, про любовь, но эти образы строятся на ощущениях, кто как чувствует эту программу.

А короткая… Музыку для неё Тамара Николаевна нашла ещё год назад – «Ода к радости». Но придерживала именно для этого сезона. Известное произведение Бетховена в очень оригинальной аранжировке и исполнении. И когда мы в первый раз услышали, то даже не сразу поняли, что это такое. Только со второго уловили нотки классики.

В короткой программе у нас сделан акцент на хореографию. Для нас это вообще новая хореография. Мы работали с Ксенией Михеевой, новым для нас хореографом-постановщиком. И если нам хотя бы чуть-чуть получилось повторить, подать намёки на её стиль, это уже успех», — приводит слова Мишиной пресс-служба ФФККР.