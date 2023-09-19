Косторная и Куница выступят на этапах Гран-при России в Омске и Москве

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) распределила спортивные пары, участвовавшие в контрольных прокатах национальной команды, по этапам Гран-при России — 2023/2024. Напомним, пары выступят только на четырёх этапах.
Фигурное катание. Гран-при России — 2023/2024. Спортивные пары
2-й этап. Омск, 20-23 октября
Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алёна Косторная – Георгий Куница, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков.
3-й этап. Красноярск, 27-30 октября
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Карина Акопова – Никита Рахманин, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Елизавета Осокина – Артём Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин.
4-й этап. Казань, 10-13 ноября
Карина Акопова – Никита Рахманин, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артём Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков.
6-й этап. Москва, 24-27 ноября
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Алёна Косторная – Георгий Куница, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.
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