Мишина и Галлямов: «ветеранами» мы себя точно не ощущаем

Олимпийские чемпионы в команде, чемпионы мира – 2021 в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, каково им начинать сезон в качестве самой опытной и титулованной пары страны.
Мишина: Получилось так, что до Олимпиады о нас говорили как о юной, подающей надежды паре, и мы стремились за старшими фигуристами. А сейчас мы резко стали взрослыми, и промежуточного этапа от начинающих, молодых до самых титулованных будто и не было. (Смеётся).
Галлямов: Нас все уже называют опытными и матёрыми, что так и есть.
Мишина: По телевизору в комментариях даже говорят как о «ветеранах».
Галлямов: А ведь наш первый взрослый чемпионат России был в олимпийский сезон-2017/2018. Тогда выступали Тарасова – Морозов, Столбова – Климов, Забияко – Энберт, Астахова – Рогонов, другие взрослые пары. А мы были самыми молодыми – мне — 18, Насте – 16.
Придают ли такие перемены уверенности? Уверенность мы можем искать и находить в другом. Просто я сейчас задумался, как быстро в спорте течёт время, минуты, дни, события спрессованы. Прошёл всего один олимпийский цикл, и наш статус изменился, началась совсем другая жизнь. Но «ветеранами» мы себя точно не ощущаем. По-прежнему молоды и полны сил.
Мишина: Раньше мы боролись за внимание — за внимание зрителей, судей, тренеров. А сейчас у нас это появилось. Мы к этому шли, и терять этого не хочется. Когда мы начали выигрывать, то чувствовали гордость за то, что входим в основной состав, что мы верхушка сборной. И это то, за что стоит бороться. Приятно чувствовать, что ты представляешь сборную страны и можешь гордиться тем, что ты делаешь.
- 20 сентября 2023
-
00:49
-
00:26
- 19 сентября 2023
-
23:57
-
23:47
-
23:28
-
23:22
-
23:10
-
20:04
-
20:01
-
19:49
-
19:39
-
19:25
-
19:24
-
19:04
-
18:50
-
18:42
-
18:39
-
18:30
-
18:22
-
18:10
-
12:45
-
11:35
-
10:55
-
10:25
-
09:51
-
00:33
- 18 сентября 2023
-
19:14
-
19:10
-
19:03
-
13:45
-
12:39
-
00:24
- 17 сентября 2023
-
22:42
-
22:33
-
22:12