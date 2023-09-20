Мишина и Галлямов: «ветеранами» мы себя точно не ощущаем

Олимпийские чемпионы в команде, чемпионы мира – 2021 в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, каково им начинать сезон в качестве самой опытной и титулованной пары страны.

Мишина: Получилось так, что до Олимпиады о нас говорили как о юной, подающей надежды паре, и мы стремились за старшими фигуристами. А сейчас мы резко стали взрослыми, и промежуточного этапа от начинающих, молодых до самых титулованных будто и не было. (Смеётся).

Галлямов: Нас все уже называют опытными и матёрыми, что так и есть.

Мишина: По телевизору в комментариях даже говорят как о «ветеранах».

Галлямов: А ведь наш первый взрослый чемпионат России был в олимпийский сезон-2017/2018. Тогда выступали Тарасова – Морозов, Столбова – Климов, Забияко – Энберт, Астахова – Рогонов, другие взрослые пары. А мы были самыми молодыми – мне — 18, Насте – 16.

Придают ли такие перемены уверенности? Уверенность мы можем искать и находить в другом. Просто я сейчас задумался, как быстро в спорте течёт время, минуты, дни, события спрессованы. Прошёл всего один олимпийский цикл, и наш статус изменился, началась совсем другая жизнь. Но «ветеранами» мы себя точно не ощущаем. По-прежнему молоды и полны сил.

Мишина: Раньше мы боролись за внимание — за внимание зрителей, судей, тренеров. А сейчас у нас это появилось. Мы к этому шли, и терять этого не хочется. Когда мы начали выигрывать, то чувствовали гордость за то, что входим в основной состав, что мы верхушка сборной. И это то, за что стоит бороться. Приятно чувствовать, что ты представляешь сборную страны и можешь гордиться тем, что ты делаешь.