Мишина и Галлямов рассказали, как создаются их эксклюзивные элементы

Олимпийские чемпионы в команде, чемпионы мира – 2021 в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, как создаются элементы, которые впоследствии считают их фирменными.

Например, в новой произвольной программе Анастасия кокетливо сидит на ноге Александра, поднятой в ласточке.

«На самом деле это не какое-то озарение, а длительный процесс. К примеру, Тамара Николаевна (Москвина) любит «ласточки», и на тренировках часто говорит: «Ну, сделайте, покажите мне свою «галлямовскую ласточку». Если помните, у нас и в олимпийский сезон в программе «ласточка» стояла. А сейчас Тамара Николаевна решила этот элемент разнообразить. Мне очень понравилось», — приводит слова Галлямова пресс-служба ФФККР.

«Тамара Николаевна всегда держит в фокусе элементы, которые делаем только мы. Но эти элементы она не просто оставляет, а совершенствует, чтобы каждый сезон в наших программах было что-то эксклюзивное, запоминающееся», — сказала Мишина.