Мишина и Галлямов рассказали, как создаются их эксклюзивные элементы

Олимпийские чемпионы в команде, чемпионы мира – 2021 в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, как создаются элементы, которые впоследствии считают их фирменными.
Например, в новой произвольной программе Анастасия кокетливо сидит на ноге Александра, поднятой в ласточке.
«На самом деле это не какое-то озарение, а длительный процесс. К примеру, Тамара Николаевна (Москвина) любит «ласточки», и на тренировках часто говорит: «Ну, сделайте, покажите мне свою «галлямовскую ласточку». Если помните, у нас и в олимпийский сезон в программе «ласточка» стояла. А сейчас Тамара Николаевна решила этот элемент разнообразить. Мне очень понравилось», — приводит слова Галлямова пресс-служба ФФККР.
«Тамара Николаевна всегда держит в фокусе элементы, которые делаем только мы. Но эти элементы она не просто оставляет, а совершенствует, чтобы каждый сезон в наших программах было что-то эксклюзивное, запоминающееся», — сказала Мишина.
- 20 сентября 2023
-
00:49
-
00:26
- 19 сентября 2023
-
23:57
-
23:47
-
23:28
-
23:22
-
23:10
-
20:04
-
20:01
-
19:49
-
19:39
-
19:25
-
19:24
-
19:04
-
18:50
-
18:42
-
18:39
-
18:30
-
18:22
-
18:10
-
12:45
-
11:35
-
10:55
-
10:25
-
09:51
-
00:33
- 18 сентября 2023
-
19:14
-
19:10
-
19:03
-
13:45
-
12:39
-
00:24
- 17 сентября 2023
-
22:42
-
22:33
-
22:12