Фролова — о планах на сезон: пока не буду ничего загадывать

Российская фигуристка Анна Фролова высказалась о планах на сезон после выступления на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга. После проката с короткой программой фигуристка, набравшая 69,78 балла, лидирует в соревнованиях.
«Насчёт планов и ставок пока не буду загадывать, предпочитаю жить здесь и сейчас, просто работать, совершенствоваться с каждым днём», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Фролова является бронзовым призёром юношеской Олимпиады 2020 года, двукратным призёром этапов юниорской серии Гран-при. В августе 2021 года фигуристка получила травму, из-за которой не выступала на соревнованиях полтора года. На чемпионате России – 2023 Анна заняла 12-е место, также была в числе участниц финала Гран-при России.
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