Ксения Цибинова: когда первый раз надела ролики, подумала: «Как на них вообще кататься?»

Российская фигуристка Ксения Цибинова, завершившая профессиональную спортивную карьеру в возрасте 17 лет, рассказала о сложностях, с которыми столкнулась при катании на роликах.

«Не сказать, что прям очень сложно, но… Когда я первый раз надела ролики, я подумала: «Как на них вообще кататься, как что-то делать?» Ощущения другие из-за того, что сами ролики больше и вместо зубца у них специальный стопор-резинка и его можно регулировать. Я ехала просто по прямой и думала: «А как поворачивать, а как шаги делать?» Я подъезжала к ребятам, которые там уже давно катались, и просила подсказать мне, что и как вообще делать. Они мне говорили, что здесь всё чисто интуитивно: как чувствуешь — так и делаешь. Я попыталась, попробовала, поделала всякие троечки, беговые назад. Когда я повернулась и поехала назад, я чуть носом не улетела. Потом, если делать какие-то шаги, здесь нужно быть аккуратным, потому что нельзя закладывать ребро. Если ты заложишь, то ты сразу соскользнёшь и упадёшь. Нужно быть очень аккуратным с поворотами, потому что ощущения очень сильно отличаются от коньков», — сказала Цибинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.