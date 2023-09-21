Фигуристка Цибинова — об отличиях роликов от коньков: сами ботинки ничем не отличаются

Российская фигуристка Ксения Цибинова, завершившая профессиональную спортивную карьеру в возрасте 17 лет, рассказала об отличиях роликов от коньков.

«Вообще сам ботинок такой же, все те же фирмы, что делают коньки, делают и ботинки для роликов: Edea, Risport — только рама роликовая. И всё. А так сами ботинки ничем не отличаются. Кто-то даже свои старые ботинки использует, в которых катался в фигурном катании, просто снимает лезвия и прикручивает туда роликовую раму. Да, там резиновый зубец — они есть разные: помягче, потвёрже. Как оказалось, у них есть размеры: S, M, L. Резиновый стопор. Только им в принципе и тормозишь, по-другому никак», — сказала Цибинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.