Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Цибинова — об отличиях роликов от коньков: сами ботинки ничем не отличаются

Фигуристка Цибинова — об отличиях роликов от коньков: сами ботинки ничем не отличаются
Комментарии

Российская фигуристка Ксения Цибинова, завершившая профессиональную спортивную карьеру в возрасте 17 лет, рассказала об отличиях роликов от коньков.

«Вообще сам ботинок такой же, все те же фирмы, что делают коньки, делают и ботинки для роликов: Edea, Risport — только рама роликовая. И всё. А так сами ботинки ничем не отличаются. Кто-то даже свои старые ботинки использует, в которых катался в фигурном катании, просто снимает лезвия и прикручивает туда роликовую раму. Да, там резиновый зубец — они есть разные: помягче, потвёрже. Как оказалось, у них есть размеры: S, M, L. Резиновый стопор. Только им в принципе и тормозишь, по-другому никак», — сказала Цибинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Материалы по теме
«Падать гораздо страшнее». Как фигуристы катаются на роликах?
Эксклюзив
«Падать гораздо страшнее». Как фигуристы катаются на роликах?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android