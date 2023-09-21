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Цибинова — о прыжках на роликах: сначала было страшно, но ничего, всё прошло нормально

Цибинова — о прыжках на роликах: сначала было страшно, но ничего, всё прошло нормально
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Российская фигуристка Ксения Цибинова, завершившая профессиональную спортивную карьеру в возрасте 17 лет, рассказала о прыжках на роликах.

«Да, там такие же прыжки. С нами катаются девочки, которые занимались фигурным катанием на роликах, и они прыгают те же прыжки. Егор Мурашов у нас вообще прыгает все тройные на роликах, я не понимаю, как он это делает вообще (смеётся). В принципе это реально, я двойные тоже попрыгала. Сначала было страшно, конечно, но ничего, всё прошло нормально.

Я прыгала двойной аксель, двойной тулуп и пробовала риттбергер. На сальхове мне было не очень удобно, потому что он с ребра идёт, и там ты улетаешь. Риттбергер тоже с ребра прыгается, но там на правой ноге через зубец можно прыгнуть. Сальхов тоже как-то можно, но я пару раз с него улетела и поняла, что пока надо остановиться», — сказала Цибинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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