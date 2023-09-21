Источник: Гуменнику разрешили выступать с переработанной программой под песню Rammstein

Победитель финала Гран-при России – 2023 в мужском одиночном катании Пётр Гуменник сможет выступать на соревнованиях в сезоне-2023/202 сможет выступать на соревнованиях в сезоне-2023/2024 с переработанной программой по мотивам песни Rammstein Sonne, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на свои источники.
Сейчас тренер фигуриста Вероника Дайнеко и хореограф Николай Морошкин работают над изменением программы. Предполагается, что одним из возможных вариантов достигнутого компромисса стало изменение первой части программы, в которой присутствует вокал солиста группы Тиля Линдеманна.
Напомним, Гуменник готовил короткую программу на песню Rammstein в течение четырёх месяцев, однако за несколько дней до контрольных прокатов фигуристов сборной России в клубе Тамары Москвиной получили письмо, запрещающее фигуристу показывать постановку. В «Мегаспорте» Пёрт выступил с прошлогодней короткой программой.
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