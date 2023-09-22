Туктамышева рассказала, как в её новой короткой программе появился жест с красной лентой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как в постановке её новой короткой программы в финале выступления возник жест с красной лентой.
«Специалисты сказали, что получилась хорошая программа, всем понравилась. Не так много обсуждали, но то, что я слышала, — в основном положительные отзывы. Это безумно приятно.
Возможно, будут какие-то доработки. Насчёт того, чтобы совсем поменять… Будем смотреть по настроению.
Кто придумал вытаскивать красную ленту в финале выступления? Изначально мы хотели сделать чокер в виде розы, чтобы его снять и показать, что надежды уже нет. Не просто сделать жест руками. Потом идея с розой превратилась в идею с красной лентой, которая символизирует надежду и любовь. Мой дизайнер предложила вставить в платье петельки, из которых можно было доставать ленту. Все по чуть-чуть приложили руку к этому финалу: я, Артём Федорченко (хореограф Туктамышевой — Прим. «Чемпионата») и дизайнер Гала Филатова.
Не знаю, насколько это будет уместно делать на соревнованиях. Но я прекрасно понимала, что это контрольные прокаты, здесь еще можно так сделать, чтобы до конца показать образ. Возможно, для соревнований мы это как-то модифицируем», — приводит слова Туктамышевой издание «Газета.Ru».
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