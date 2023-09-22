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Бутырская: катать «Лебединое озеро» с какой-то татуировкой — это будет не особо смотреться

Бутырская: катать «Лебединое озеро» с какой-то татуировкой — это будет не особо смотреться
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Российская фигуристка Мария Бутырская, чемпионка мира и Европы, рассказала, как в фигурном катании относятся к татуировкам у спортсменов.

«Существует ли дресс-код на татуировки в фигурном катании? Никогда об этом не задумывалась. Наверное, такого нет. Но всё-таки мы надеваем не спортивные костюмы, а специальные для выступлений. У нас может быть разный образ, с открытой частью тела. Катать «Лебединое озеро» с какой-то непонятной татуировкой — это будет не особо смотреться, непрезентабельно. Наверное, те, кто ещё в спорте, берегут своё тело, а то мало ли пригодится ещё его оголить. А потом уже, может, кто-то себе что-то и набивает по завершении карьеры (смеётся)», — приводит слова Бутырской Legalbet.

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