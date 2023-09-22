Шутит про «грибы», пародирует Загитову и защищает Гуменника. Самый дерзкий фигурист России

Матвей Ветлугин стал известен широкому кругу болельщиков лишь недавно. Благодаря его жаркой речи в поддержку Петра Гумменика о проблеме цензуры в фигурном катании наконец заговорили. Запрещать кататься под Rammstein показалось фигуристу «бредом», и не зря — Ветлугин и сам не прочь выйти на лёд с провокационной постановкой.

Однажды Матвей уже спародировал Загитову, Ягудина и Плющенко, но судьи его трудов не оценили. Вот только вряд ли это остановит ученика Алексея Мишина от экспериментов: дерзости ему не занимать, и он может придумать что-то совсем другое.

Переход к Мишину перезапустил карьеру Ветлугина

Матвей родился в спортивной семье, его дедушка — двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков, однако вместо лыж и винтовки в его руках оказались коньки. Свой путь в фигурное катание Ветлугин начал в четыре года на катке школы «Москвич» под руководством Людмилы Сапроновой. По юниорам спортсмен занимал призовые места на крупных внутренних турнирах, в том числе дважды побеждал на первенстве Москвы в 2019 и 2020 годах.

На фоне сверстников фигурист выделялся особым талантом к перевоплощению на льду, и с возрастом это не изменилось, поэтому у него стабильно высокие оценки за артистизм. Что же касается техники, то Матвей испытывает огромную любовь к каскадам с риттбергером вторым прыжком — подобные сложные элементы стали его визитной карточкой.

Тем не менее с ультра-си у Ветлугина не всё гладко: в 19 лет в его арсенале есть лишь тройной аксель и четверной тулуп. Причина этому — травмы, преследовавшие фигуриста, и неверная техника исполнения прыжков. В попытке исправить это Матвей обратился к Алексею Мишину, который стал его тренером в сезоне-2021/2022. Спортсмен признался, что работа с Профессором началась с глобальной работы над прыжковыми элементами, и прогресс не заставил себя ждать: процент успешного выполнения квадов и трикселей резко возрос.

Пародия на Загитову и Ягудина взорвала зал на шоу-турнире

Мишин не форсирует подготовку Ветлугина, позволяя фигуристу развиваться в других областях. Матвей прошёл курсы судьи и даже успел примерить на себя новое амплуа. Кроме того, спортсмен с головой погрузился в хореографическую работу, вместе с постановщиками выверяя каждую деталь в своих программах.

Настоящим прорывом для него стало выступление на турнире шоу-программ, где Ветлугин стал звездой вечера благодаря ироничной постановке, пародирующей сразу четырёх великих фигуристов России. Матвей изобразил на льду олимпийский образ Алины Загитовой в красной пачке, устроил номер с переодеванием в стиле Елизаветы Туктамышевой, а также перекатал легендарную «Зиму» Алексея Ягудина и не менее известную Sex Bomb Евгения Плющенко.

Матвей Ветлугин на турнире шоу-программ Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Зрители оказались в восторге от перформанса фигуриста, а вот судьи оценили прокат Ветлугина довольно скупо. Но Матвей не расстроился — он был горд проделанной работой:

«Я читал о том, что я не создал ничего своего, что не привнёс никакой хореографии. И про сам жанр пародии кто-то может сказать, что это уровень школьного КВНа или выступления юмориста в зале, но не для льда. Хотя это такой жанр, в котором безумно легко проколоться. Ты работаешь над всеми движениями досконально, над каждой программой, но, если ты не прорабатываешь всё, это будет провал. Не поймут, скажут, что непохоже, и оригинал обидится, и болельщики будут испытывать неловкие чувства. Поэтому жанр непростой», — сказал он.

Ветлугин не испугался цензуры и открыто поддержал Гуменника

Ветлугин сразу стал любимчиком публики: зрителям понравились честность фигуриста и умение шутить даже в самой трудной ситуации. Во время интервью Матвей не стесняется быть едким и не замалчивает проблемы, которые есть в современном фигурном катании. Ученик Алексея Мишина рассказывал и о насилии над детьми в спорте, и о несправедливости судейских оценок. В ответ на вопрос, что помогло ему хорошо выступить в короткой программе на чемпионате России, спортсмен пошутил о «грибах».

«Как удалось? Грибы!» — смеясь, сказал Ветлугин.

Не остался он в стороне, когда в России прогремела новость о цензуре в фигурном катании. Петру Гуменнику запретили выступать под песню Rammstein, и, пока остальные спортсмены отмалчивались, боясь гнева чиновников, Матвей с присущей ему едкостью раскритиковал тех, кто не смог защитить ученика Вероники Дайнеко:

«Ситуация — бред на самом деле. Вы знаете, Петя в раздевалке нам сказал, что его программа нравилась и федерации, и судьям, и Первому каналу. И заменять её только по доносу какого-то депутата — это слишком. Он долго работал над ней, это титанические усилия. Мы жалуемся на отмену русской культуры в каких-то странах. У искусства нет национальности. И поэтому я не уверен, что произойдёт завтра. И если чувства какого-то депутата будут ущемляться под «Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце», то подо что нам кататься? Я считаю, что должен был что-то по этому поводу произнести. Я хочу, если со мной произойдёт такая ситуация, чтобы мне тоже помогли», — прокомментировал он.

Так что дерзости Ветлугину не занимать, но это определённо хорошее качество для фигуриста: оно помогает ему нестандартно мыслить и воплощать на льду самые безумные затеи. Очень хочется верить, что в скором времени Матвей вновь удивит нас уже в спортивном плане и окажется на ступени пьедестала крупных турниров.