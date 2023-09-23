Жулин — о деле Гуменника: не надо идти по стопам украинских товарищей и запрещать культуру

Чемпион мира и призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин оценил ситуацию вокруг запрета фигуристу Петру Гуменнику выступать с короткой программой под композицию группы Rammstein.

«Полный абсурд. Программа была поставлена, и ничего такого там нет. Роковые исполнители немецкие. Ну и? Не нужно идти по стопам наших украинских товарищей и запрещать культуру. Как там — Пушкина, Чайковского, Гоголя и так далее. Это бред.

Сейчас очень сложное время. Всё, что ты читаешь в интернете… Ты не понимаешь, чьи это комментарии и посты. Это может быть любой человек. Ну вот у нас, в России, эти посты, как правило, негативные. Я уже очень много постов прочитал негативных о Роме Костомарове. Человек — герой! На мой взгляд. Посты такие: олимпийский чемпион, вот его лечат, а других нет. В чём он виноват, что он олимпийский чемпион и его лечат?

Я считаю, что очень много злобы сейчас, люди сильно озлобились. Хочется, чтобы этого было меньше. Чтобы стало меньше таких людей, которые стучат на Гуменника. Надо поддерживать людей», — приводит слова Жулина «Матч ТВ».