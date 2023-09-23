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Фузар-Поли: стало известно, что ФФККР не даст Чиризано релиз до конца 2024 года

Фузар-Поли: стало известно, что ФФККР не даст Чиризано релиз до конца 2024 года
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Итальянский тренер Барбара Фузар-Поли объяснила, почему российский фигурист Дарио Чиризано не катается с чешской спортсменкой Денисой Цимловой. Ранее фигуристка подтвердила, что их танцевальный дуэт с Чиризано распался.

«Дениса и Дарио тренировались всё лето, и поставили программы, всё шло по плану – они были готовы выступать за Италию. Да, раньше разговор шёл про Чехию, но могу сказать честно: мы готовились выступать на чемпионате Италии через три месяца. Но нам стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не даст Дарио релиз до конца 2024 года. Да, есть правило ISU о релизе через год после последнего выступления на международном турнире. Но в России есть ещё и своё правило – двухлетний карантин от участия в последнем чемпионате страны.

Да, такие правила действуют не для всех российских фигуристов, но это уже не моё дело. Значит, бывает по-разному. Я рада за фигуристов, которые получили релиз – это спорт, тут опасно терять время. Особенно когда речь идёт о двух годах без международки. Так что здорово, что кто-то может выступать – я действительно рада за них», — приводит слова Фузар-Поли Sports.ru.

Чиризано и Цимлова стали скатываться весной 2023 года вскоре после того, как распался дуэт россиянина с Ириной Хаврониной. Накануне фигурист объявил о распаде дуэта, однако не назвал причину такого решения.

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