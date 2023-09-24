Галлямов: мы с Мишиной ни в коем случае не собирались расслабляться, даже после Олимпиады

Олимпийский чемпион 2022 года в командном соревновании, российский фигурист Александр Галямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал о настрое на новый сезон.

«У нас сейчас будет шоу в Китае, затем полностью начнётся соревновательный сезон – поедем выступать в Омск и в Казань. Сейчас плотно готовимся к этим соревнованиям, чтобы улучшать наши программы.

Мы во всём всегда ищем только позитивные мысли. Да, сейчас как-то говорят про то, что мы опытные. Но даже два года назад для нас это звучало довольно забавно. Во всём этом мы ищем посыл, что это звучит в качестве поддержки. Расслабляться рано – мы ни в коем случае не собирались расслабляться, даже после Олимпийских игр. Будем дальше становиться лучше, потому что настоящие спортсмены не стоят на месте. Чтобы держать уровень, нужно где-то в чём-то себя улучшать», — приводит слова Галлямова «Спорт день за днём».

На Олимпиаде-2022 Галлямов и Мишина стали бронзовыми призёрами в парном катании.