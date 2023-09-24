Галлямов – о Радимове: шикарный тренер! Он приходил ко мне на контрольные прокаты в Москве

Олимпийский чемпион 2022 года по фигурном катанию Александр Галлямов поделился своими впечатлениями после посещения стадиона «Петровский», где проходит футбольный матч медиакоманд «Чисто Питер» и 2DROTS (0:3).

«Атмосфера на «Петровском» действительно была потрясающая! Было очень приятно прийти на такой легендарный стадион, где играло очень много сильных команд, особенно когда «Зенит» играл в Лиге чемпионов.

Какое у меня главное воспоминание об этом месте? «Зенит» предыдущего поколения, где были Аршавин и Кержаков.

Как мне Радимов как тренер? Шикарный тренер! У нас с ним отношения, особая связь, поэтому мы всегда друг друга во всем поддерживаем. Он приходил ко мне на контрольные прокаты в Москве, в «Мегаспорте». Это реально крутой тренер! Однозначно, вызывает положительные эмоции!», — приводит слова Галлямова «Спорт день за днём».