Галлямов – о Радимове: шикарный тренер! Он приходил ко мне на контрольные прокаты в Москве

Олимпийский чемпион 2022 года по фигурном катанию Александр Галлямов поделился своими впечатлениями после посещения стадиона «Петровский», где проходит футбольный матч медиакоманд «Чисто Питер» и 2DROTS (0:3).
«Атмосфера на «Петровском» действительно была потрясающая! Было очень приятно прийти на такой легендарный стадион, где играло очень много сильных команд, особенно когда «Зенит» играл в Лиге чемпионов.
Какое у меня главное воспоминание об этом месте? «Зенит» предыдущего поколения, где были Аршавин и Кержаков.
Как мне Радимов как тренер? Шикарный тренер! У нас с ним отношения, особая связь, поэтому мы всегда друг друга во всем поддерживаем. Он приходил ко мне на контрольные прокаты в Москве, в «Мегаспорте». Это реально крутой тренер! Однозначно, вызывает положительные эмоции!», — приводит слова Галлямова «Спорт день за днём».
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