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Тарасова призвала наказать Чжоу за высказывание о допинге у российских фигуристов

Тарасова призвала наказать Чжоу за высказывание о допинге у российских фигуристов
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала наказать в суде американского фигуриста Винсента Чжоу за высказывания о допинге у российских фигуристов.

«‎Я требую, чтобы наша федерация подала на него в суд. Это неправда, у него нет никаких доказательств. Если мы будем молчать, то от наших западных партнёров ещё и не такое услышим. Это уже за гранью»‎, — сказала Тарасова в интервью ТАСС.

Ранее Чжоу, комментируя дело Камилы Валиевой, заявил, что допинг широко используется другими российскими фигуристами. 22-летний Винсент Чжоу является серебряным призёром Олимпиады-2022, двукратным бронзовым призёром чемпионата мира и чемпионом мира среди юниоров.

Добавим, что слушания по делу Камилы Валиевой пройдут 26–28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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