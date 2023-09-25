Анна Фролова — о переезде в Петербург: решила, а почему я должна бояться попробовать?

Бронзовый призёр юношеской Олимпиады в Лозанне 2020 года, призёр этапов Кубка России, российская фигуристка Анна Фролова ответила, сложно ли ей было решиться на переезд в Санкт-Петербург.

«Я решила просто пойти ва-банк. Не могу сказать, что я долго эту мысль крутила, жила с ней. Просто решила, а почему я должна бояться попробовать? Не получится – значит, не судьба, а если получится – то всё будет хорошо», — сказала Фролова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Отметим, что до перехода в группу Евгения Рукавицына (с весны 2023 года) Фролова тренировалась под руководством Сергея Давыдова в ЦСКА.

В прошлом сезоне Фролова стала четвёртой и шестой на этапах Гран-при России, а на чемпионате России – 2023 в Красноярске Анна заняла 12-е место.

Полное интервью с Анной Фроловой будет опубликовано на «Чемпионате» завра, 26 сентября, в 7:00 утра.