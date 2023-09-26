«Я решила пойти ва-банк». Интервью с новой надеждой женского одиночного в Петербурге

Анна Фролова – птица феникс нашей женской одиночки. Она пропустила очень много времени из-за тяжёлого повреждения, но в прошлом сезоне сумела вернуться, а этой весной вообще кардинально поменяла свою жизнь.

Уже несколько месяцев Фролова тренируется в Санкт-Петербурге, а раньше вся её спортивная карьера была связана с Москвой. Все перипетии научили фигуристку очень важным вещам – ценить каждую тренировку и каждый выход на лёд.

После этапа Кубка Санкт-Петербурга – первого старта в новом сезоне – мы побеседовали с Аней и обсудили её переезд в Петербург, тёплую атмосферу в группе Рукавицына, источники мотивации в нынешнем сезоне, четверные и многое другое.

Анна Фролова Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– Как оцениваешь своё выступление на первом турнире в сезоне?

– Для первого соревнования спустя долгое время оцениваю хорошо. Скучала по атмосфере соревнований, рада, что смогла справиться с волнением перед программой и сделала свою работу. Конечно, ещё есть над чем работать, улучшать нужно практически все элементы, но для начала результат неплохой.

– И вчера, и сегодня практически вся твоя группа пришла поддержать тебя.

– Это очень приятно! Ребята следят, смотрят, поддерживают, поздравляют. В силу того, что я катаюсь с очень опытными ребятами, звёздами фигурного катания, это очень ценно. Они могут помочь советом и подобрать нужные слова в любой ситуации, поскольку катаются дольше.

– Евгений Рукавицын во второй половине программы мощно подбадривал тебя у бортика. Помог собраться? Часто такое у вас случается в тренировочном процессе?

– Это чтобы в конце я не отпускала себя, он закричал: «Делай!» На тренировках такое бывает редко. Это просто такое состояние, когда ты выходишь на тренировку и понимаешь, что тяжёлые ноги, есть что-то, что не даёт тебе выполнить работу с лёгкостью. Но при этом ты не можешь сказать: «Мне тяжело, я не буду». Ты всё равно обязан. Если тяжело докатывать, тренер это видит и кричит не для того, чтобы ты расплакался и испугался – он кричит, чтобы ты взял себя в руки, пересилил и доехал.

– Почему решили оставить произвольную программу с прошлого сезона?

– Это было обоюдное желание – и моё, и тренеров. Я прокатала эту программу, тренерам она понравилась, сказали: «Давай её доработаем и оставим». Они также видели её на чемпионате России, и им понравилась сама постановка.

– Как именно решили доработать программу?

– Работали в большей степени над тем, как я должна себя преподносить в этом образе. Не «глазки вниз», и я еду аккуратно, а уверенно. О чём и сказал Евгений Владимирович после проката – эту лёгкость надо держать с первой позы и до самого конца, а не так, что мне постепенно становится чуть сложнее.

– И к короткой, и к произвольной программе у тебя очень красивые платья. Как они создавались?

– Спасибо (улыбается). Платье к произвольной осталось с прошлого сезона, а платье к короткой программе сшила наша дизайнер Мария Евстигнеева.

Платье к короткой программе я доверила больше Ольге Германовне [Глинке], поскольку не сомневаюсь в её вкусе. Она подала идею, сказала, что, где и как должно быть, а я ездила на примерки, меня спрашивали, нравится ли мне, и я каждый раз говорила да, потому что действительно получалось очень красиво. Ольга Германовна всегда говорила, где доработать, что подчеркнуть. Будем ещё его немножко дорабатывать.

– Следующий твой старт по плану – мемориал Панина-Коломенкина. Как ты его воспринимаешь – как отдельный серьёзный турнир или тренировочный перед серией Гран-при?

– Я стараюсь не выделять никакие соревнования. Для меня старты – это всегда что-то волнительное, что-то интересное и что-то радостное. Мне очень нравится, какие эмоции я получаю от выступлений. Так что моя задача такая же, как и всегда – выйти и сделать свою работу, показать максимум.

– Возникали ли у тебя проблемы с мотивацией? В чём ты сейчас находишь её для себя?

– Наверное, можно считать меня везунчиком, потому что за последний год проблем с мотивацией у меня не было. Возможно, это связано с тем, что я была в такой ситуации, когда физически не могла кататься, потому что мне не позволяло здоровье. И как бы я ни хотела, сколько бы мотивации у меня ни было, я не могла. Сейчас стараюсь ценить, что у меня есть просто возможность выходить на лёд и работать – без боли, без страха, просто получать удовольствие.

– На контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга специалисты отметили твоё зрелое катание и интересные программы. Это даёт какой-то дополнительный стимул?

– Это очень приятно, и это мотивирует. Это подстегивает, в голове сидит мысль, что ты не можешь себе позволить себе что-то отпустить и не сделать, потому что за тобой стоит команда, люди, которые в тебя верят, работают с тобой, подсказывают. Конечно, не хочется их подводить и расстраивать. Мне бы хотелось, чтобы я не только в этом сезоне хорошо выступала, а в целом ещё долго (улыбается).

Анна Фролова Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

– Ты говорила в недавнем интервью, что, возможно, попробуешь восстановить четверной тулуп. Время подступиться к нему уже пришло?

– Попытки были, на сборах брала его. Смотрели, меняли технику, поскольку четверной прыжок с моим ростом и моей комплекцией должен быть с идеально отточенной техникой. Не за счёт того, что я просто силы приложу и подлечу, а за счёт того, насколько грамотно буду это делать. Ближе к сезону мы стали больше работать над программами. Выйду я, сделаю тулуп – и всё? И скажу: «До свидания» (улыбается). Сейчас мы немножко переключились, но думаю, что когда я увереннее буду чувствовать себя в программах и тренеры это заметят, то мы сможем работать и над тем, и над тем.

– Сложно было решиться на переезд в Петербург?

– Я решила просто пойти ва-банк. Не могу сказать, что долго эту мысль крутила, жила с ней. Просто решила, а почему я должна бояться попробовать? Не получится — значит не судьба, а если получится – то всё будет хорошо.

– В самом городе тебе сейчас комфортно? По ритму жизни он отличается от Москвы.

– Мне очень комфортно. Может быть, я сама такой человек – не люблю много суетиться, не могу быть постоянно в спешке. В первое время ты действительно видишь разницу. Если в Москве я каждый день ездила на тренировки на метро и достаточно часто видела, как люди бегут по эскалаторам, по переходам… А тут я ехала на примерку, захожу в метро – и все стоят. Думаю, что я вроде бы и тороплюсь, но, с другой стороны, все стоят, и почему я тогда должна побежать? Длинный эскалатор, долго спускаться, однако все стоят.

Группа Рукавицына поздравляет Анну с днём рождения Фото: Соцсети тренировочной группы Евгения Рукавицына

– Появились ли в новом городе какие-то любимые места?

– Любимое место – мой дом (улыбается). Он рядом с катком, в перерыве между тренировками прихожу и отдыхаю. Мне очень нравится город, он действительно красивый, гулять в центре – одно удовольствие.

– Сильно ли по Москве скучаешь?

– Конечно, скучаю. В первую очередь по своей семье, друзьям. Но мы же не в разных странах, всего в нескольких часах езды на «Сапсане». Если вдруг я пойму, что устала, пойму, что мне надо перезагрузиться и побыть с семьёй – не будет проблемой съездить к близким на выходных.