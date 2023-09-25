Фролова: четверной прыжок с моим ростом должен быть с идеально отточенной техникой

Бронзовый призёр юношеской Олимпиады в Лозанне 2020 года, призёр этапов Кубка России, российская фигуристка Анна Фролова высказалась о намерении восстановить четверной тулуп.
«Попытки были, на сборах брала его. Смотрели, меняли технику, поскольку четверной прыжок с моим ростом и моей комплекцией должен быть с идеально отточенной техникой. Не за счёт того, что я просто силы приложу и подлечу, а за счёт того, насколько грамотно я буду это делать. Ближе к сезону мы стали больше работать над программами. Выйду я, сделаю тулуп – и всё? И скажу: «До свидания» (улыбается). Сейчас мы немножко переключились, но я думаю, что, как только буду увереннее чувствовать себя в программах, тренеры это заметят, и мы сможем работать и над тем, и над тем», — сказала Фролова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полное интервью с Анной Фроловой будет опубликовано на «Чемпионате» завтра, 26 сентября, в 7:00 утра.
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