Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фролова: четверной прыжок с моим ростом должен быть с идеально отточенной техникой

Фролова: четверной прыжок с моим ростом должен быть с идеально отточенной техникой
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр юношеской Олимпиады в Лозанне 2020 года, призёр этапов Кубка России, российская фигуристка Анна Фролова высказалась о намерении восстановить четверной тулуп.

«Попытки были, на сборах брала его. Смотрели, меняли технику, поскольку четверной прыжок с моим ростом и моей комплекцией должен быть с идеально отточенной техникой. Не за счёт того, что я просто силы приложу и подлечу, а за счёт того, насколько грамотно я буду это делать. Ближе к сезону мы стали больше работать над программами. Выйду я, сделаю тулуп – и всё? И скажу: «До свидания» (улыбается). Сейчас мы немножко переключились, но я думаю, что, как только буду увереннее чувствовать себя в программах, тренеры это заметят, и мы сможем работать и над тем, и над тем», — сказала Фролова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полное интервью с Анной Фроловой будет опубликовано на «Чемпионате» завтра, 26 сентября, в 7:00 утра.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android