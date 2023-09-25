Мишина — о Туктамышевой: увидим ли мы её на Олимпиаде? Всё может быть

Мастер спорта СССР и тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала об ожиданиях перед стартом нового сезона и будущих выступлениях фигуристки Елизаветы Туктамышевой.
«В новом сезоне ждём хороших выступлений от наших спортсменов. Практически у всех новые, усложнённые программы, где мы добавили сложные прыжки.
В чём секрет долгой карьеры Туктамышевой? Она всегда говорила, что любит кататься, тренироваться и соревноваться. Такие у неё критерии: пока нравится выступать — будет соревноваться. Её спортивный азарт и характер даёт мотивацию выступать дальше.
О своих планах Лиза не говорила, поэтому не знаю точной цифры, сколько лет ещё будет кататься. Всё зависит от здоровья и физического самочувствия. Если она в своём возрасте чувствует себя прекрасно, то кто-то и к 18 годам выдыхает — это всё индивидуально. Увидим ли мы её на Олимпиаде? Всё может быть», — сказала Мишина в интервью «Sport24».
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