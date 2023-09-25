«Катаюсь со звёздами фигурного катания». Фролова — о поддержке группы Рукавицына

Бронзовый призёр юношеской Олимпиады в Лозанне 2020 года, призёр этапов Кубка России, российская фигуристка Анна Фролова рассказала, как прошла её адаптация в группе Евгения Рукавицына, в которую она перешла весной 2023 года.
«Это очень приятно! Ребята следят, смотрят, поддерживают, поздравляют. В силу того, что я катаюсь с очень опытными ребятами, звёздами фигурного катания, это очень ценно. Они могут помочь советом и подобрать нужные слова в любой ситуации, поскольку они катаются дольше», — сказала Фролова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
В частности, в группу Рукавицына входят чемпион России и Европы Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и другие.
Полное интервью с Анной Фроловой будет опубликовано на «Чемпионате» завтра, 26 сентября, в 7:00 утра.
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