Елизавета Туктамышева опубликовала милое фото с мамой

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях милое фото со своей мамой Еленой Сергеевной. К фото спортсменка добавила эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
26-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). На чемпионате России 2023 года, который проходил в Красноярске, Туктамышева завоевала бронзовую медаль. Победительницей соревнований стала 16-летняя Софья Акатьева, серебряным призёром турнира стала чемпионка Европы Камила Валиева.
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