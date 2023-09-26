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Анна Фролова – о мотивации: стараюсь ценить, что просто есть возможность выходить на лёд

Анна Фролова – о мотивации: стараюсь ценить, что просто есть возможность выходить на лёд
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Бронзовый призёр юношеской Олимпиады в Лозанне 2020 года, призёр этапов Кубка России, российская фигуристка Анна Фролова ответила, возникают ли у неё проблемы с мотивацией.

«Наверное, можно считать меня везунчиком, потому что за последний год проблем с мотивацией у меня не было. Возможно, это связано с тем, что я была в такой ситуации, когда физически не могла кататься, потому что мне не позволяло здоровье. И как бы я ни хотела, сколько бы мотивации у меня ни было, я не могла. Сейчас я стараюсь ценить, что у меня есть просто возможность выходить на лёд и работать – без боли, без страха, просто получать удовольствие», — сказала Фролова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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