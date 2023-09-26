Фролова – о костюме к программе «Там нет меня»: Идею подала Ольга Глинка

Бронзовый призёр юношеской Олимпиады в Лозанне 2020 года, призёр этапов Кубка России, российская фигуристка Анна Фролова рассказала о костюме к программе «Там нет меня».

«У меня были красивые платья? Спасибо (улыбается). Платье к произвольной осталось с прошлого сезона, а платье к короткой программе сшила наша дизайнер Мария Евстигнеева.

Платье к короткой программе я доверила больше Ольге Германовне (Глинке), поскольку не сомневаюсь в её вкусе. Она подала идею, сказала, что, где и как должно быть, а я ездила на примерки, меня спрашивали: «Нравится?» и я каждый раз говорила «Да», потому что действительно получалось очень красиво. Ольга Германовна всегда говорила, где доработать, что подчеркнуть. Будем ещё его немножко дорабатывать», — сказала Фролова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.